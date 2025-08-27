Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Kaybolan Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları 4'üncü gününde İstanbul Boğazı'nda devam ediyor.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 3 bin sporcu katıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı belirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler denizden ve karadan arama çalışmalarına başladı. Sahil güvenlik ve deniz polisinin botlarla sürdürdüğü çalışmaların bugün de İstanbul Boğazı'nda devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL