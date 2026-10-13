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Bodrum'da sahte dolar operasyonunda şüpheli tutuklandı, 46 bin 200 dolar bulundu

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Bodrum'da sahte dolar operasyonunda şüpheli tutuklandı, 46 bin 200 dolar bulundu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte dolar sürmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 100 dolarlık 462 banknot olmak üzere toplam 46 bin 200 dolar değerinde sahte para ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 46 bin 200 dolar değerinde sahte banknot ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, M.Y. isimli şahsın piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlandığı tespit edildi. Şüpheliyi yakalayan ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 100 dolarlık 462 banknot olmak üzere toplam 46 bin 200 dolar değerinde sahte para ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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