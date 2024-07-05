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Bodrum'da Korsan Taşımacılığa 5 Milyon TL Cezai İşlem

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri tarafından korsan taşımacılık yapıldığı belirlenen 150 araca 5 milyon TL cezai işlem uygulandı. Korsan taşımacılıkla mücadele eden özel ekip, Yarımada'nın dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince korsan taşımacılık yapıldığı belirlenen 150 araca 5 milyon TL cezai işlem uygulandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korsan taşımacılıkla mücadele etmek için özel ekip kuruldu. Ekipler, Yarımada'nın dört bir yanında denetimlerini sürdürürken, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüler ise kıskıvrak yakalanarak cezai işlem uygulanıyor. Bu çerçevede kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 150 korsan araca toplamda 5 milyon liralık cezai işlem uygulandı. Korsan taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçlar 2 ay trafikten men edildi. Ekiplerin korsan taşımacılıkla mücadelesinin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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