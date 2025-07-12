Bodrum'da Hanutçuluk Yapan 4 İşletmeye Kapatma Cezası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden 4 işletme, yapılan denetim sonucunda kapatıldı. İşletmelere 3 ila 7 gün arasında kapatma cezası verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız ettikleri belirlenen 4 işletmeye kapatma cezası uygulandı.
İlçe merkezinde hanutçuluk yaparak yerli ve yabancı turistleri rahatsız eden işletmelere yönelik zabıta ve polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimde 4 işletme mühürlenerek 3 ila 7 gün arasında kapatma cezası verildi. Hanutçuluk konusunda denetimlerin hız kesmeden devam edeceği aktarıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa