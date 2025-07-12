Bodrum'da Hanutçuluk Yapan 4 İşletmeye Kapatma Cezası

Bodrum'da Hanutçuluk Yapan 4 İşletmeye Kapatma Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden 4 işletme, yapılan denetim sonucunda kapatıldı. İşletmelere 3 ila 7 gün arasında kapatma cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız ettikleri belirlenen 4 işletmeye kapatma cezası uygulandı.

İlçe merkezinde hanutçuluk yaparak yerli ve yabancı turistleri rahatsız eden işletmelere yönelik zabıta ve polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimde 4 işletme mühürlenerek 3 ila 7 gün arasında kapatma cezası verildi. Hanutçuluk konusunda denetimlerin hız kesmeden devam edeceği aktarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.