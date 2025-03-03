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Bitlis'te Giyim Mağazasında Yangın: Maddi Hasar Büyüktü

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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir giyim mağazasında çıkan yangında mağaza kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, çevrede güvenlik önlemleri alındı ve dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Selçuklu Çarşısı'nda bulunan bir giyim mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında mağazada büyük maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşlara müdahalede bulundu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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