Diyarbakır'da 12 fabrikanın çatısı çöktü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu 12 çırçır fabrikanın çatısı çöktü. Olayda 20 biçerdöver hasar gördü ve yetkililerden destek talep ediliyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan 12 çırçır fabrikanın çatısı çöktü.

Diyarbakır geneli kar yağışıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilendi. Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası 12 çırçır fabrikasıyla bir ahırın çatısı, kar birikintisine dayanamayıp çöktü. İş yerlerinde bulunan 20 biçerdöver hasar gördü. Olayın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, çatılarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, ilçede 36 çırçır fabrikası bulunduğunu, kar yağışı nedeniyle 12 fabrikanın çatısının çöktüğünü söyledi. Çatıların altında kalan 20 biçerdöverin hasra gördüğünü belirten Vural, "Bir ahırın da çatısı çöktü. Çok büyük bir zarar oluştu. Yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
