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BİM Market Deposunda Yangın

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde BİM marketin depo kısmında elektrikli temizlik makinasının arızalanması nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı fakat depoda maddi hasar meydana geldi.

BİM market deposunda korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde BİM marketin depo kısmında yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde yer alan BİM marketin deposundaki elektrikli temizlik makinasının arızalanıp alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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