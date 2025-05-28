Bilişim suçlarına yönelik dev operasyon: 144 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 ilde 'bilişim suçları' operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı, 89'u tutuklandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde bilişim suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8.3 milyar Türk lirası hareket bulunan 144 şüphelinin yakalandığını, 89'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu banka hesaplarında 8.3 milyar Türk lirası hareket olan 144 şüpheli yakalanırken şüpheliler hakkında internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak, sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşları dolandırmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 89'u tutuklanırken 33'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonlar sonucunda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.