Bilecik'te 30 saniyelik kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Bilecik'te kimliği belirsiz 4 kişi, gece yarısı girdikleri kuyumcuyu 30 saniyede soyarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te kimliği belirsiz 4 kişi, gece yarısı girdikleri kuyumcuyu 30 saniyede soyarak, kayıplara karışırken, soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece 03.50 sularında Teyfikbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kiralık bir araçla kuyumcu önüne gelen kimliği belirsiz 4 kişi, daha önceden kopyaladıkları kapının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı. Ardından balyoz ile camı kırarak içeri giren 4 şahıs, 30 saniyede kuyumcuyu talan etti. Ardından kiraladıkları araçlar kayıplara karışan şahıslar için polis ekipleri çalışma başlatıldı. Aracın plakası belirlenirken, şahısların Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittikleri tespit edildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geniş çaplı inceleme başlattı. Kentteki tüm KGYS görüntülerine inceleyen özel bir ekip şahısların Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittikleri tespit edildi.

Olayın güvenlik kameraları ortaya çıkarken, 4 şahsın önce iş yeri kepeğinin kaldırarak ellerindeki balyozla camı kırarak içeri girdikleri tespit edilirken, içerideki ziynet eşyalarını ellerindeki çuvala doldurdukları görünüyor. 4 kişi içeri soyduktan sonra 30 saniye sonra içeriden çıktıkları görülüyor. Öte yandan yapılan çalışmalarda olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
