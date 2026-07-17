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Kereste işletmesinde korkutan yangın

Kereste işletmesinde korkutan yangın
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Bilecik'in Vezirhan beldesinde bir kereste işletmesinde talaş tozlarının fanla tahliyesi sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. İşletme sahibi hakkında 'taksirle yangına sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te bir kereste işletmesinde çıkan yangfın, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde bir kereste işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangının talaş tozlarının fan aracılığıyla tahliye edildiği sırada çıktığı değerlendirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerin gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, işletmede maddi hasar oluştu.

Olayın ardından işletme sahibi Hasan A.'nın ifadesi alındı. Başlatılan inceleme kapsamında şahıs hakkında 'taksirle yangına sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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