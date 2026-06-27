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20 bin dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

20 bin dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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Bilecik’te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin adet dolu makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin adet dolu makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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