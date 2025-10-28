Beypazarı'nda Dolu Yağışı Fırtınaya Dönüştü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dolu yağışına dönüşerek fırtına halini aldı. Fırtına, özellikle küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırların çatılarını uçurarak maddi hasara neden oldu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dolu yağışı fırtınaya dönüştü.
Ankara genelindeki etkili olan sağanak yağış Beypazarı'nda kendini dolu olarak gösterdi. Dolu yağışı bir süre sonra yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına, küçükbaş hayvanların kaldığı ahırların çatılarını uçurdu. Fırtına sebebiyle maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa