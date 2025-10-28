Beypazarı'nda Dolu Yağışı Fırtınaya Dönüştü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dolu yağışı fırtınaya dönüştü.

Ankara genelindeki etkili olan sağanak yağış Beypazarı'nda kendini dolu olarak gösterdi. Dolu yağışı bir süre sonra yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına, küçükbaş hayvanların kaldığı ahırların çatılarını uçurdu. Fırtına sebebiyle maddi hasar meydana geldi. - ANKARA