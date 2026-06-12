Bolu'da Erpiliç ve Akpiliç firmalarına kayyım atandı: 4 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu ve 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen beyaz et sektörü operasyonunun en önemli merkezlerinden biri Bolu oldu. Operasyon kapsamında Bolu'nun dev firmaları Erpiliç ve Akpiliç'e denetim kayyımı atanırken, şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.

Beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışları ve piyasa bozucu faaliyetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan geniş çaplı adli soruşturma kapsamında emniyet güçleri Bolu'da düğmeye bastı. 8 ilde 13 şirketi ve 32 şüpheliyi kapsayan dev operasyonda, Bolu ekonomisinin can damarlarından olan Erpiliç ve Akpiliç firmalarının genel merkezlerine baskın düzenlendi.

Bolu'daki şirket yöneticilerine gözaltı ve arama

Soruşturma çerçevesinde Bolu'daki adreslerde yapılan eş zamanlı baskınlarda şirketin üst düzey isimleri hedef alındı. Operasyonlar doğrultusunda; Erpiliç Yönetim Kurulu Başkanı M.E, Erpiliç Muhasebe Müdürü M.E, Erpiliç Müdür Yardımcısı M.A ve Akpiliç Yönetim Kurulu Başkanı M.F.A hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

Tüketiciyi korumak ve tedarik zincirini aksatmamak için kayyım atandı

Soruşturma kapsamında, temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf, denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Bolu'daki iki dev firmanın da aralarında bulunduğu 13 şirkete denetim kayyımı atandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı