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Beton Mikseri Korkunç Kazada Otomobili 150 Metre Sürükledi

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Hatay'da bir beton mikseri, önüne kattığı otomobili metrelerce sürükleyerek korku dolu anlar yaşattı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Film sahnesini aratmayan olay kamerada: Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi

HATAY - Hatay'da beton mikserinin önüne kattığı otomobili metrelerce sürüklediği korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan araç sürücüsü Türker Özkaya, "Tır, bizi yaklaşık 100-150 metre hiç fark etmemişçesine sürükledi" dedi.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen Mercedes Benz marka beton mikseri, ışıkların yanmasıyla birlikte Türker Özkaya idaresindeki 34 RN 5762 plakalı otomobili önüne kattı. Korku dolu anların yaşandığı olayda beton mikseri, Özkaya ve personelinin içerisinde olduğu otomobili yaklaşık 150 metre sürükledi. Film sahnelerini aratmayan kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sağ şeritte giderken birden bire kendimizi tırın önünde bulduk"

Kazayı hafif şekilde atlatan araç sürücüsü Türker Özkaya, tırın aracı sürüklediği anlarda korku ve endişe yaşadıklarını ifade ederek "Film sahnesini andıran bir kaza yaşadım. Işığın yeşile dönmesiyle yola çıktık. Sağ şeritte giderken birden bire kendimizi tırın önünde bulduk. Tır, bizi yaklaşık 100-150 metre hiç fark etmemişçesine sürükledi. İnanılmaz bir korku ve endişe içerisindeydik. Yanımda bulunan elemanım panikle kendini araçtan atmak istedi. Korku dolu dakikalar yaşadık" dedi.

Trafikte sık sık kazaya karışan hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden Özkaya, "Biz bu memlekette bir şeyler üretme, bir şeyler yapma ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırma gayretindeyiz. Görüyorum ki insan hayatı çok basit ve ucuz. Canımızdan olabilirdik. Bizi katlaya katlaya götürebilirdi, ölebilirdik. Şoförün ifadesi bizi hiç görmediği yönünde. Sen nereden çıktın kardeşim, ben seni görmedim bile dedi" ifadelerini kullandı.

Beton Mikseri Korkunç Kazada Otomobili 150 Metre Sürükledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - 3.Sayfa
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