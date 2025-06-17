Berlin'de Amazon ve Telekom'a Ait Minibüsler Yangında Yandı

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Almanya'nın Berlin kentinde Amazon ve Telekom'a ait toplamda 36 minibüs, peş peşe çıkan yangınlarda alevlere teslim oldu. Polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatırken, yangınlar 40 itfaiye eri tarafından kontrol altına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Amerikan teknoloji şirketi Amazon ile Alman telefon operatörü Telekom'a ait 36 minibüs aynı saatlerde alevlere teslim oldu. Polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Lichtenberg ilçesine bağlı Buchberger caddesinde yer alan bir otoparkta gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaye ekibi sevk edildi. Yangında Alman telefon operatörü Telekom'a ait 17 araç kullanılamaz hale geldi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Peş peşe ikinci yangın

Berlin'deki ikinci yangın ise Britz semtinde bulunan Amerikan şirketi Amazon'a ait deponun otoparkında yerel saat ile 02.59'da çıktı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen 40 itfaiye eri yangını 1 saat sonra söndürebildi. Yangında Amazon'a ait 19 minibüs tamamen yandı. Berlin'de aynı saatlerde çıkan araç yangınlarının nedeni ve birbiriyle ilişkili olup olmadığı henüz belli değil. Ancak Berlin polis sözcüsü, her iki yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, 10 Haziran'da Berlin'in kuzeybatısında Brandenburg eyaleti sınırları içindeki Schönwalde'de çıkan yangında da 23 araç alevlere teslim olmuştu. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen araçların Amazon ile Alman posta servisi Deutsche Post'a ait olduğu belirlenmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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