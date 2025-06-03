Benzin Pompasını Aracının Üzerinde Unutan Sürücü Felaketi Önledi

Benzin Pompasını Aracının Üzerinde Unutan Sürücü Felaketi Önledi
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Edirne'de bir sürücü, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra benzin pompasını aracının üzerinde unuttuktan sonra yakıt hortumunun kopmasına sebep oldu. Neyse ki yakıt kesicisi devreye girerek büyük bir olumsuzluğun yaşanmasının önüne geçti.

Benzin pompasını aracının üzerinde unuttu, yakıt hortumu koptu

EDİRNE - Edirne'de bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobilin sürücüsü, yakıt aldıktan sonra benzin pompasını aracının üzerinde unutarak, yakıt pompasının kopmasına neden oldu.

Edirne'de bir sürücü benzin pompasını aracın üzerinde unuttu. Benzin pompası halen aracında takılıyken ilerleyen sürücü, yakıt hortumunun kopmasına neden oldu. Yakıt kesicisinin devreye girmesiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çevredeki vatandaşlar yaşanan duruma şaştı kaldı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine duran otomobil sürücüsü olayı fark etti.

Çevredeki bir vatandaş ise yakıt hortumunun kopmasının ardından kesicinin devreye girmesiyle büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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