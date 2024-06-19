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Bayram tatilinin 4 günlük acı bilançosu: Yüzlerce trafik kazasında 26 kişi can verdi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 5 bin 345 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte kimileri tatil beldelerine kimileri ise memleketlerine akın etti. Otoyollarda oluşan yoğun trafikle birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, kısa mesafeli yolculuklar saatlerce süren çileye dönüştü. Yurdun çeşitli noktalarından ise kaza haberleri geldi.

BİNLERCE ARACA DENETİMDE İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayram tatilindeki kazaların bilançosunu açıkladı. Yerlikaya, "Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 302 kişi yaralandı. 343 bin 095 araç denetlendi. 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldı" dedi.

BAYRAM TATİLİNİN İLK 4 GÜNÜNDE 26 CAN KAYBI

Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 345 kişinin yaralandığını ifade eden Bakan Yerlikaya "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleriyle taziyelerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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