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Bayram Tatili Dönüşünde Düzce Otoyolunda Yoğunluk

Bayram Tatili Dönüşünde Düzce Otoyolunda Yoğunluk
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Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. Sıkışıklığın yarın sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bayramın son gününde yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde sıkışıklığa sebep oldu. Polis ekipleri yollarda önlemlerini alırken, yoğunluğun yarın sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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