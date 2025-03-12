Bayburt'ta Elektrik Kaçağından 11 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Bayburt'un Güder köyünde bir ahırda meydana gelen elektrik kaçağı sonucu 11 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine giden yetkililer incelemelerde bulundu.
Bayburt'ta elektrik kaçağından dolayı ahırda bulunan 11 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bayburt merkeze 29 kilometre uzaklıktaki Güder köyünde bulunan ahırda yaşanan elektrik kaçağından 8 adet damızlık düve, 3 adet damızlık tosun telef oldu.
Besici Tevfik Özer'e ait ahırda yaşanan olayla ilgili Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, veteriner hekimler, İl Özel İdaresi, Aras Elektrik kurumu çalışmaları Güder köyüne giderek olay yerinde incelemelerde bulundular. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa