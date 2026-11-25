Batman'ın Sason ilçesinde bir besiciye ait ahırda çıkan yangında 109 keçi telef oldu. Yangında ailenin tek geçim kaynağı yok olurken, iki oğlunun düğün hayalleri de yarım kaldı.

Sason ilçesinde besici Zeynep Bağatur'a ait ahırda sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ahırdaki 180 keçiden 110'u yanarak telef oldu. Yangından kurtulan diğer keçiler ise yoğun dumandan etkilendi. Yaz aylarında Karayün köyünde hayvancılık yapan Bağatur ailesinin, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle köyden ilçe merkezine taşınarak hayvanlarını burada beslediği öğrenildi. Yangında büyük zarar gören aile, keçilerin tek geçim kaynakları olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Yakın zamanda keçilerini satarak nişanlı olan iki oğlunun düğününü yapmayı planladıklarını ifade eden Mehmetşah Bağatur, yaşadıkları acıyı anlattı.

"Tek geçim kaynağımız keçilerimizdi"

Yangında 180 keçisinden 109'unun telef olduğunu belirten Mehmetşah Bağatur, "Bu gece meydana gelen yangında 180 keçimden 109 tanesi telef oldu. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Tek geçim kaynağımız bu keçilerdi. Dört çocuğum engelli, 20'den fazla çocuk ve torunuma bakıyorum. İki oğlum da nişanlı. Bu keçileri satarak onların düğünlerini yapmayı planlamıştık. İki gelinim de babalarının evinde kaldı. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Ailenin geçim kaynağının yok olduğunu belirten Zeynep Bağatur ise "Keçilerimiz bizim tek geçim kaynağımızdı. Şimdi bu aileye nasıl bakacağımı bilmiyorum. Düğün yapmayı planlıyorduk ancak gelinler baba evinde kaldı. Devletimiz sağ olsun. Bize yardımcı olursa çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yangının meydana geldiği ahırda inceleme yapan yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı