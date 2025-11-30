Haberler

Batman'da Tefecilik Suç Örgütü Çökertildi

Batman'da Tefecilik Suç Örgütü Çökertildi
Batman'da ekonomik sıkıntılar yaşayan iş adamlarını hedef alan ve yüksek faizle borçlandırarak tehdit eden bir suç örgütü, düzenlenen operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, ekonomik sıkıntı yaşayan iş adamlarını yüksek faizle borçlandırıp tehditle baskı altına alan bir suç örgütü Batman'da çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman'daki bazı iş adamlarının ekonomik zorluklarından faydalanarak tefecilik faaliyetinde bulunan ve mağdurları tehdit yoluyla sindiren bir suç örgütünü deşifre etti. Soruşturma, tefecilik, iş yeri kurşunlama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarına odaklandı. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, şüphelilerin bir iş adamına yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, karşılığında çek ve senet imzalattıkları belirlendi. Borcunu ödeyemeyen iş adamına gözdağı vermek amacıyla, şüpheli M.S.D.'nin azmettirmesiyle, müştekinin aile üyelerine ait iş yeri motosikletli D.D. tarafından kurşunlandı. Elde edilen detaylı bilgiler doğrultusunda, Batman KOM Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü üyeleri olduğu belirlenen M.S.D., D.D., N.G. ve S.Ç. isimli 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 7 adet çek, 1 adet senet, tefecilik faaliyetlerine ilişkin çeşitli alacak-verecek evrakları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, adli mercilere sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda S.Ç. ve N.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tefecilik yaptığı ve iş yeri kurşunlama eylemini azmettirdiği belirlenen M.S.D. ile kurşunlama olayını bizzat gerçekleştiren D.D. isimli iki kişi ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - BATMAN

