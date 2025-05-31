Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında
Batman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'da polis ekipleri tarafınca düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa