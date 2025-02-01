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Batman'da Hırsız Bisikletle 100 Bin Lira Değerinde Malzeme Çaldı

Batman'da Hırsız Bisikletle 100 Bin Lira Değerinde Malzeme Çaldı
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Batman'da yeni açılan bir mobilya mağazasına giren hırsız, yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çalarak bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Batman'da bir kişi yeni açılan mobilya mağazasına girerek 100 bin lira değerinde malzeme çalıp geldiği bisikletiyle olay yerinden kaçtı. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı 28 Ocak tarihinde Batman Bayındır Mahallesi'nde yeni açılan bir mobilya mağazasında sabaha karşı meydana geldi. Mobilya mağazasına giren kimliği belirsiz bir kişi, içeriden yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çalarak geldiği bisikletiyle kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşyeri sahibinin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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