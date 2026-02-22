Haberler

Batman'da kuruması için tamir atölyesinin önüne bırakılan parça çalındı

Güncelleme:
Batman'da bir tamir atölyesinin önünde güneşte kurutulmakta olan araç parçası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameraları, hırsızın kamyonetle gelip parçayı almasını kaydetti.

Batman'da Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir tamir atölyesinin önünde, güneşte kurutulmak üzere bırakılan araç parçası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, işçilerin bir anlık dalgınlığından faydalanan şahıs, iş yeri önündeki parçayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Parçayı yerinde bulamayan ustalar, güvenlik kameralarını incelediklerinde gerçeği ortaya çıkardı. Görüntülerde, işyeri önüne kamyonet ile gelen bir kişinin araç parçasını alarak kamyonetin kasasına koyduğu ve ardından bölgeden ayrıldığı görüldü. Bunun üzerine iş yeri sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, işyeri sahipleri Ramazan ayında yaşanan bu olayın üzücü olduğunu belirterek, parçanın geri getirilmesi halinde şikayetçi olmayacaklarını ifade etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
