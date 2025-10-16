Haberler

Batman'da 31 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 31 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Batman'da durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada 31 bin 410 paket kaçak sigara bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 31 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şehir girişindeki uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 31 bin 410 paket sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
