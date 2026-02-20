Haberler

Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde piyasa değeri 4 milyon 881 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ve gıda malzemesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, piyasa değeri 4 milyon 881 bin TL olan 5 bin 259 adet gümrük kaçağı eşya ile bin 724 kilogram gıda malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli C.K. (48) isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
