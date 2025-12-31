Haberler

Başkale'de gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol arama ve kontrol çalışmalarında piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan gümrüksüz 350 adet kaçak eşya ele geçirildi, bir kişi adli işlem için gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çamlık Mahallesi mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan 350 adet gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır, şüpheli Y.Y. (58) isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
