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Başakşehir'de Marketten 4 Koli Kahve Çalan Hırsız Yakalandı

Başakşehir'de Marketten 4 Koli Kahve Çalan Hırsız Yakalandı
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, bir şahıs marketten girdiği müşteri kılığıyla 4 koli kahveyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir'de bir şahıs marketten 4 koli kahveyi böyle çaldı

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde müşteri gibi bir markete giren şahıs, 4 koli kahveyi poşete koydu. Kahve kolilerini çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Altınşehir'de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında markete giren şahıs gözüne koridorda bulunan kahve kolilerini kestirdi. Telefonda konuşuyormuş gibi yapan şüpheli, 4 koli kahveyi poşete koyduktan sonra marketten hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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