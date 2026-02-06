Bartın'da kaçakçılık suçundan 3 kişi yakalandı
Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleme çerçevesinde yapılan çalışmalarda 10 litre etil alkol, 15 adet kaçak parfüm ve 10 adet kaçak kozmetik ürünü ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
BARTIN (İHA) – Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda etil alkol, kaçak parfüm ve kozmetik ürünleri ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda, bir şahsın üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Bartın genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ise 15 adet kaçak parfüm ile 10 adet kaçak kozmetik ürüne el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve koordinesiyle, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN