Bartın'da İş Yerine Baskın: 19 Bin 466 Makaron ve 7 Kg Tütün Ele Geçirildi

Bartın'da İş Yerine Baskın: 19 Bin 466 Makaron ve 7 Kg Tütün Ele Geçirildi
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Bartın'ın Ulus ilçesinde yapılan baskında, bir işyerinde 19 bin 466 adet makaron ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında 19 bin 466 adet makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ulıs ilçesinde bir işyerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda 12 bin 89 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 7 bin 377 adet bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplam 18 bin 466 makaron ve 7 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlem başlatılırken, ele geçirilen ürünlere ise imha edilmek amacıyla el konuldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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