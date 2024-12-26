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Bartın'da Bedensel Engelli Burak Can Bilal Annesini Kaybetti

Bartın'da Bedensel Engelli Burak Can Bilal Annesini Kaybetti
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Bartın'da fanatik Bartınspor taraftarı Burak Can Bilal, damar tıkanması nedeniyle vefat eden annesi Canan Bilal'in cenaze törenine katıldı. Tekerlekli sandalyesiyle annesinin tabutuna son kez bakarak veda eden Burak Can'ın duygusal anları yürekleri dağladı.

Bartın'da fanatikliği ile herkesin tanıdığı bedensel engelli Burak Can Bilal annesini kaybetti. Burak Can'ın annesinin tabutuna son kez baktığı anlar ise yürekleri dağladı

Fanatik Bartınspor taraftarı olan ve şehirdeki herkesin sempatisini kazanan Burak Can Bilal, annesini kaybetti. Damar tıkanması sonucu yaşamını yitiren Canan Bilal'in ani ölümü bedensel engelli oğlu ve yakınlarını ise hüzne boğdu. Genç yaşında anne acısı yaşayan Burak Can, annesinin son yolculuğuna ise tekerlekli sandalye ile katılabildi.

Evdeki helalleşmenin ardından Canan Bilal ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şadırvan Camii avlusuna da gelen Burak Can, uzun süre tabutun başından ayrılmadı. Taziyeleri kabul eden Burak Can, son kez annesinin tabutuna bakarak veda etti. Yürekleri dağlayan Burak Can'ı yanındaki yakınları ve sevenleri sarılıp teskin etmeye çalıştı. Soğuk hava nedeniyle cenaze namazının hemen öncesinde cami avlusundan çıkarılan Bırak Can, evine götürüldü.

Anne Canan Bilal ise Halatçıyaması Mezarlığı'na gözyaşı ve dualarla defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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