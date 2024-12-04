Bartın'da Balık Yağı Trafiği Felç Etti

Bartın'da balık taşıyan kamyonun kasasından dökülen yağ, trafiği felç etti.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Kapısuyu rampasında seyir eden ve balık taşıyan bir kamyonun kasasından yola balık yağı döküldü. Kayganlaşan yolda trafik altüst oldu. Yolda kayan 3 tır yoldan çıkarken, 2 araç ise birbiryle çarpıştı. Başka kaza yaşanmaması amacıyla yolda Jandarma ekipleri geniş güvenlik devirleri aldı. Çağrılan karayolu ekpiperi tarafından kumlama çalışmasının yürütüldüğü yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. - BARTIN