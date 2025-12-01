Haberler

Banka Müdürü Seçil Erzan'a 102 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan, 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Erzan'ın 753 bin 880 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, Erzan'ı 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca Erzan'ın 753 bin 880 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da katıldı.

"Annemi bir daha hiç göremeyecek miyim?"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Erzan, "Ben kimseyi aldatmadım. Ev hapsinde olsam kaçmam. Annemi bir daha hiç göremeyecek miyim? Kaçsam kaçardım. Tahliyemi istiyorum. Hakkaniyetli davranmanız için yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan'ı 'nitelikli dolandırıcılık', 'güveni kötüye kullanma' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Erzan'ın 753 bin 880 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmeden heyet, 'özel belgede sahtecilik' suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık Erzan'ın bazı sanıklara yönelik 'dolandırıcılık' suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve kanaat verici delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. - İSTANBUL

