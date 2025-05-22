34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi

34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
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Konya'da özel bir bankada kendisinin ve nişanlısının hesabına 34 milyon lira aktardığı belirlendikten sonra tutuklanan banka çalışanının ifadesi ortaya çıktı. Banka çalışanı kadın, nişanlısının borçlarının olduğunu söyleyip, "Bankadan bir şekilde para ayarlayamaz mısın" diyerek kendisini bu işe yönlendirdiğini söyledi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yer alan özel bir banka şubesinin yetkilileri, bankanın hesaplarında eksikliği fark etmesi üzerine durumu Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Yapılan inceleme sonrası banka çalışanı P.Y.'nin 2024 yılının Mart ve Haziran ayları arasında zimmetine para aktardığı belirlendi. Şikayet üzerine P.Y. ve nişanlısı S.A., geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Şüpheliler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Banka çalışanı P.Y. ve nişanlısı S.A. hakkında "5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Aykırılık" suçundan 21'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

NİŞANLISI YÖNLENDİRMİŞ

Hazırlanan iddianamede, banka çalışanı P.Y.'nin ifadesinde, olayların başında nişanlısı S.A.'nın borçları olduğunu söyleyerek, "Bankadan bir şekilde para ayarlayamaz mısın?" diyerek kendisini bu işe yönlendirdiğini söyledi.

"20 MİLYON 700 BİN LİRAYI KRİPTO BORSASINDA KAYBETTİM"

P.Y. ifadesinde, 49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptığını, bunu da kendisinin ve nişanlısı S.A.'nın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak amacıyla yaptığını söyledi. P.Y., tanıdığı 25 kişinin bu banka dışındaki hesaplarına paraları aktardığını ardından paraların büyük kısmını kendine ait farklı banka hesaplarına yatırttığını ve 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı ile borçlarını ödediğini belirterek, "20 milyon 700 bin liralık kısmını kripto borsasında kaldıraçlı işlem açarak kaybettim. 11 milyon 200 bin lirayı ise nişanlıma iletmek üzere 7 kişinin hesabına aktardım. Bu kişiler de nişanlımın sahibi olduğu firmanın kağıt üzerindeki sahibi olan H.D'nin banka hesaplarına paraları gönderdiler ve bu parayı S.A. kendisi yönetti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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