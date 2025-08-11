Bandırma'da Kaçak Tütün Operasyonu: 170 Kilogram Ele Geçirildi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 170 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bandırma'da operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmada 170 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Yetkililer, kaçak tütün ve tütün mamulleri ile ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - BALIKESİR
