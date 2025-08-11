Bandırma'da Kaçak Tütün Operasyonu: 170 Kilogram Ele Geçirildi

Bandırma'da Kaçak Tütün Operasyonu: 170 Kilogram Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 170 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bandırma'da operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada 170 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, kaçak tütün ve tütün mamulleri ile ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.