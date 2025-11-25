Balıklı Rum Hastanesi'nde Usulsüz Reçete Skandalı: 112 Milyon TL Zarar

İstanbul'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde, usulsüz reçete düzenlenerek, muayene olmayan hastaların tedavi edilmiş gibi gösterip, SGK'nın 112 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Balıklı Rum Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun öncülüğünde, 2017-2021 yılları arasında bazı hastaların, Medula sistemine kayıt yapılmadan muayene edilmiş gibi gösterip, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar dahil olmak üzere çok sayıda sahte reçete düzenlendiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca, yapılan işlemlerde SGK'nın provizyon vermediği hastalara, doktorların kendi özel, şahsi kliniğinde para karşılığı muayene ettikleri, hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, on günlük muayene tarihi geçen hastalara, hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üreterek, reçete düzenledikleri ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilerek, reçetelerin usulsüz olarak fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2017 yılı itibariyle 112 milyon TL zarara uğratıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca soruşturma sürerken, doktorların temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak maddi menfaat sağladıkları da belirlenmişti.

6 şüpheli gözaltına alınmıştı

Öte yandan başsavcılık tarafından Balıklı Rum Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. hakkında, 'zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'kamu, kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme' suçlarından, emniyet birimlerine gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilerden 6'sının gözaltına alındığı öğrenilirken, 1 şahsın ise firari konumda olduğu belirlenmişti.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulama işlemleri tamamlanan 6 şahıs, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden A.E., N.D ve R.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, A.H., E.Ç. ve Y.E.'nin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan firari konumda olduğu ortaya çıkan şüpheli C.K.'ye yönelik ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL