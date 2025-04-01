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Balıkesir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı

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Balıkesir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık soruşturması sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklanırken, operasyon sırasında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur'da toplam 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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