Balıkesir'deki Fabrika Yangınının İncelemeleri Tamamlandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Teksüt firmasının sevkiyat bölümünde gerçekleşen yangınla ilgili yapılan teknik incelemeler sona erdi. Yangında hayatını kaybeden 2 kişi için hazırlanan raporun savcılığa iletilmesi bekleniyor.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren Teksüt firmasının sevkiyat bölümünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin teknik incelemeler sona erdi.
Edinilen bilgiye göre, olay sonrası 4 kişilik bilirkişi heyeti ile itfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından yangın bölgesinde yapılan çalışmalar tamamlandı. Hazırlanacak raporun en kısa sürede savcılığa iletilmesi bekleniyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla sonuç raporunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa