Balıkesir'de Yangın: Tarlada Bekleyen Samanlar Kül Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarladan biçilen ve balyalanmak için bekleyen samanlar çıkan yangında kül oldu.

Sındırgı ilçesine bağlı Osmanlar kırsal Mahallesi'nde çiftçilerin tarladan biçtiği ve balyalanmak üzere yığılan samanlar çıkan yangında kül oldu. Osmanlar mahallesinin vericilerin bulunduğu bölgede çıkan yangında saman balyaları yandı. Orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Tarlada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR