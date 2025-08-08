Balıkesir'de Trafik Denetimlerinde Binlerce Sürücüye Ceza

Balıkesir'de Trafik Denetimlerinde Binlerce Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde çok sayıda araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde alkollü sürücüler, gürültü yapan araçlar ve izinsiz park eden araçlar hedef alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen denetimlerde binlerce sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde, abart egzoz, yüksek ses ve rahatsız edici gürültü çıkaran 260 araç ile ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 2 bin 341 sürücüye işlem yapıldı. Alkollü araç kullandığı belirlenen 368 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 322 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Şehir içinde izinsiz indirme, bindirme ve park etme nedeniyle kamyon ve çekici türü 968 araca işlem yapılırken, 18 bin 703 motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde tespit edilen eksiklikler dolayısıyla 4 bin 619 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Polis yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu

Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı

Turist minibüsü uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.