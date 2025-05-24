Balıkesir'de Sahte Engelli Raporu Operasyonu: 50 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'de Sahte Engelli Raporu Operasyonu: 50 Şüpheli Gözaltında
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sahte engelli raporu düzenleyerek devleti zarara uğratan 50 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda 34 sahte sağlık raporu ve birkaç otomobil ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, farklı illerde yaşayan aracı şahıslar vasıtasıyla örgütlü şekilde hareket eden şüphelilerin sahte engelli raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, hasta veya engel oranı düşük kişilere para karşılığında gerçeğe aykırı sahte engelli raporu temin eden şüphelilerin, ÖTV indirimi, erken emeklilik, evde bakım ücreti, ücretsiz ulaşım kartı gibi 30 ayrı kategoride sağlanan haklardan usulsüz şekilde yararlandıkları tespit edildi. MASAK verileri üzerinden yapılan analizler sonucunda, 21 aracı şahıs vasıtasıyla 26 kişi adına sahte engelli raporu düzenlendiği değerlendirildi.

Balıkesir merkezli olarak Balıkesir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Adana, İstanbul, Mersin, İzmir ve Antalya olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 34 sahte sağlık raporu ele geçirilirken, sahte raporlarla usulsüz şekilde ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan 12 otomobile el konuldu.

Yapılan operasyonlarda toplam 50 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığı değerlendirilen 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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