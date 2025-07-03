Balıkesir'de Rüzgar Türbini Kanadı Taşıyan Tır Devrildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde rüzgar türbini kanadı taşıyan tır devrildi.

Gönen ilçesi Fındıklı köyü yolu Canbaz köyü mevkiinde, 35 AVP 78 plakalı rüzgar türbini kanadı taşıyan tır, sürücüsü E.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kontrolden çıkan tır yol kenarına devrilirken, sürücü E.K. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR