Balıkesir'de Rüzgar Türbini Kanadı Taşıyan Tır Devrildi

Balıkesir'de Rüzgar Türbini Kanadı Taşıyan Tır Devrildi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde rüzgar türbini kanadı taşıyan bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde rüzgar türbini kanadı taşıyan tır devrildi.

Gönen ilçesi Fındıklı köyü yolu Canbaz köyü mevkiinde, 35 AVP 78 plakalı rüzgar türbini kanadı taşıyan tır, sürücüsü E.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kontrolden çıkan tır yol kenarına devrilirken, sürücü E.K. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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