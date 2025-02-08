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Balıkesir'de Rüzgar Enerjisi İşçilerini Taşıyan Servis Kaza Yaptı

Balıkesir'de Rüzgar Enerjisi İşçilerini Taşıyan Servis Kaza Yaptı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde rüzgar enerjisi parçaları üreten bir firmanın işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı. 18 işçiden 4'ü yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de rüzgar enerjisi parçaları üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis kaza yaptı. Minibüste bulunan 18 işçiden 4'ü yaralanırken, facia ucuz atlatıldı.

Gönen ilçesi Buğdaylı mevkiinde meydana gelen servis kazasında 4 işçi yaralandı. Gönen'de faaliyet gösteren rüzgar enerjisi parçaları üreten bir firmaya ait 10 S 10058 servis 18 işçi ile birlikte Buğdaylı mevkiinden geçerken yağışın da etkisi ile yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, yaralılar Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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