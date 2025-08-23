Balıkesir'de Parçalanmış Yatta Halit Yukay'a Ait Ceset Bulundu

Balıkesir'de Parçalanmış Yatta Halit Yukay'a Ait Ceset Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen bir cesede ulaşıldı. 'Graywolf' isimli yatının parçalandığı bölgede, denizin 68 metre altında bulunan cesedin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak kuru yük gemisi kaptanı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında denizin 68 metre altında bir cesede ulaşıldı. Cesedin parçalanmış halde bulunan 'Graywolf' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu iddia edildi.

4 Ağustos tarihinde Yalova'dan Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan ve 5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywolf' isimli yatın sahibi iş adamı Halit Yukay'ın yatının parçalandığı bölgede denizin 68 metre altında bir cesede ulaşıldı. Denizin altındaki parçalanmış tekneye sıkışmış olduğu için Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Cesedin deniz altından çıkarıldıktan sonra kimliğinin tespit edileceği öğrenildi.

Kuru yük gemisi çarpmış

Olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izleri büyük rol oynamıştı. Bununla ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu'nda talep edilen rapor sonuçları çıkmış, raporda parçalanan yatta bulunan boya izlerinin 'Arel 7' isimli kuru yük gemisindeki boyayla eşleştiği belirtilmişti. Gemideki çarpma izleri de yatla örtüşmüştü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı

Haftalardır aranan iş insanından acı haber geldi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek

Hükümete resti çeken Memur-Sen, geri adım atmak zorunda kaldı
Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, konserde görüntülendi

Uzun zamandır gözükmüyordu! Akşener, konserde ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin'den okullarda kıyafet değişikliği için net sözler: Sorun yaşayan bize gelsin

Bakan Tekin, tüm velileri ilgilendiren tartışmaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.