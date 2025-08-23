Balıkesir'de Parçalanmış Yatta Halit Yukay'a Ait Ceset Bulundu

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında denizin 68 metre altında bir cesede ulaşıldı. Cesedin parçalanmış halde bulunan 'Graywolf' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu iddia edildi.

4 Ağustos tarihinde Yalova'dan Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan ve 5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywolf' isimli yatın sahibi iş adamı Halit Yukay'ın yatının parçalandığı bölgede denizin 68 metre altında bir cesede ulaşıldı. Denizin altındaki parçalanmış tekneye sıkışmış olduğu için Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Cesedin deniz altından çıkarıldıktan sonra kimliğinin tespit edileceği öğrenildi.

Kuru yük gemisi çarpmış

Olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izleri büyük rol oynamıştı. Bununla ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu'nda talep edilen rapor sonuçları çıkmış, raporda parçalanan yatta bulunan boya izlerinin 'Arel 7' isimli kuru yük gemisindeki boyayla eşleştiği belirtilmişti. Gemideki çarpma izleri de yatla örtüşmüştü. - BALIKESİR