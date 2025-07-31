Balıkesir'de Kaçak Etil Alkol ve Gümrük Kaçağı Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Balıkesir'de Kaçak Etil Alkol ve Gümrük Kaçağı Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 80 litre etil alkol ve 419 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon 300 bin TL olan ürünler için iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak etil alkol ve gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Bandırma ve Edremit ilçelerinde yürütülen iki ayrı operasyonda toplam 80 litre etil alkol ile 419 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

Yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 300 bin Türk Lirası olan ürünlere el konulurken, operasyonlarla bağlantılı olarak E.Ç. ve A.N. isimli iki şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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