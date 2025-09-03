Haberler

Balıkesir'de İş Adamı Halit Yukay'ın Cansız Bedeni Bulundu

Erdek açıklarında günlerdir sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden su yüzeyine çıkarıldı. ROV ile tespit edilen naaş, dalgıçlar tarafından denizden alındı.

Balıkesir'in Erdek açıklarında günlerdir sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında, iş adamı Halit Yukay'a (43) ait olduğu değerlendirilen cansız beden su yüzeyine çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, TCG Alemdar gemisinden yürütülen çalışmalarda ROV ile yaklaşık 400 yarda sürüklendiği tespit edilen naaş, saat 19.25 sıralarında satıhtan ikmalli dalış sistemi kullanan dalgıçlar tarafından tek parça halinde denizden alındı.

Cansız bedenin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Bandırma'ya götürüleceği öğrenildi. - BALIKESİR

