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Bakırköy'de toplam değeri 50 milyon lira olan lüks araçları kundaklayan şüpheli kamerada

Bakırköy'de toplam değeri 50 milyon lira olan lüks araçları kundaklayan şüpheli kamerada
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Bakırköy'de bir oto galeride çıkan ve 50 milyon TL zarara yol açan yangının kundaklama olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, yanıcı madde alış ve yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de bir oto galeride çıkan ve yaklaşık 50 milyon TL'lik zarara neden olan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, iş yerinin kundaklandığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin benzinlikten yanıcı madde aldığı ve araçları yaktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde faaliyet gösteren bir oto galeride meydana gelmiş, park halindeki bir otomobilde başlayan alevler kısa sürede çevredeki 3 araca daha sıçramıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç ağır hasar alırken, 2 araç da kısmen zarar görmüş, toplam zararın yaklaşık 50 milyon TL olduğu öğrenilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Şüphelinin benzin aldığı ve araçları yaktığı anlar kamerada

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen kamera görüntüsü incelemeleri ve saha çalışmalarında, şüphelilerin eylem öncesinde ticari taksiyle bir akaryakıt istasyonuna giderek yanıcı madde temin ettikleri, daha sonra söz konusu maddeyi kullanarak iş yerine zarar vermeye yönelik eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

5 şüpheli gözaltında

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda olayın planlanması ve gerçekleştirilmesinde rol aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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