Bakırköy'de kumaş baskı fabrikasında yangın paniği

Güncelleme:
İstanbul Bakırköy'de bir kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında büyük maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Bakırköy'de, iki katlı kumaş baskı fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokakta bulunan iki katlı kumaş baskı fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, sokakta ve çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın farklı noktalarına yayılan alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Öte yandan fabrikanın alevli yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
