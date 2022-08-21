Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Bakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı Bakan Soylu Mardin'in Derik ilçesinde katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze ve defin törenine katıldı. Bakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı MARDİN - Bakan Soylu Mardin'in Derik ilçesinde katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze ve defin törenine katıldı. Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden İsa Ayabe ve 2 çocuk Şervan Tanrısever ve Mihriban Tanrısever'in cenazeleri Derik'te kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal Mardin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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