Bakan Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu Bakan Soylu, 53. 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 524 şüphelinin yakalandığını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Uyuşturucunun bütün finans ayağını güvenlik güçlerimizle beraber, hem teknik, hem banka hesapları...

Bakan Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu

Bakan Soylu, 53. 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 524 şüphelinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :

"Uyuşturucunun bütün finans ayağını güvenlik güçlerimizle beraber, hem teknik, hem banka hesapları dahil olmak üzere mücadelemizi devam ettiriyoruz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53'üncü 'Kökünü Kurutma' operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 ilde 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde uyuşturucu imalatçılarına ve tacirlerini yönelik icra edilen 53'üncü 'Kökünü Kurutma' operasyonuna yönelik açıklamalarda bulundu. Operasyonun 52 ilde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Soylu, şunları dedi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun da yaptığı tahkikat neticesinde ortaya 53'üncü kökünü kurutma operasyonunun hem finans ayağı hem de satışlarının liderlerinin, yöneticilerinin, imalatçılarının, tacirlerinin bir şekilde yakalanması ortaya çıktı.

Bu operasyon 2841 personelle, toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik olarak yapılmıştır. 524 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon sabah 04.00'te, İstanbul, Ankara'nın da olduğu 52 vilayette gerçekleştirilmiştir."

"Uyuşturucunun bütün finans ayağını güvenlik güçlerimizle beraber, hem teknik, hem banka hesapları dahil

olmak üzere mücadelemizi devam ettiriyoruz"

Uyuşturucuyla mücadele kararlı adımlar attıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Uyuşturucuyla hem sokakta mücadele ediyoruz, hem de uyuşturucunun bütün finans ayağını güvenlik güçlerimizle beraber, hem teknik, hem banka hesapları dahil olmak üzere mücadelemizi devam ettiriyoruz. Avrupa uyuşturucuya karşı pes etmiştir, Amerika da pes etmiştir. Amerika'da uyuşturucudan yılda 324 kişi ölmektedir, Almanya'da 24 kişi, Türkiye'de ise 4.1. Avrupa'nın bir çok ülkesinde narkoshop'lar açılıyor, Amerika'da kasabalar bu işe dahil ediliyor. Hatta bir miktar uyuşturucunun kullanılabilmesi serbest bırakılıyor" diye konuştu.

"Afganistan - İran hattındaki eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik"

Uyuşturucu rotalarının Türkiye'den başka yerlere kaydığını aktaran Bakan Soylu, "Afganistan - İran hattındaki eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Rotası Türkiye'den yaptığımız yakalamalar sonucunda başka noktaya kaymış oldu" ifadelerini kullandı.

Programda Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile yardımcısı Resul Holoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğlu yer aldı.